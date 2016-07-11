В одном из бакинских ресторанов произошла драка, двое задержаны

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов Баку задержаны двое человек, нарушивших общественный правопорядок.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в одном из ресторанов на территории Наримановского района столицы сотрудники районного управления охраны задержали жителей Баку, ранее судимых Лачина Исмаилова и Фуада Шахвердиева, нарушивших общественный правопорядок, и передали их в 18-е отделение полиции.

Сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции было установлено, что Л.Исмаилов в этот же день украл мобильные телефоны у Замира Мехдиева и Абдуллы Нуриева.

Ведется расследование.