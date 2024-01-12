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В одном из бакинских поселков произошел пожар

В одном из бакинских поселков произошел пожар На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступил вызов в связи с пожаром на территории поселка Забрат в Сабунчинском районе Баку.
Происшествия
12 января 2024 г. 01:58
В одном из бакинских поселков произошел пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступил вызов в связи с пожаром на территории поселка Забрат в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Report, на место возгорания незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

"Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара на площади 800 кв.м. сгорела территория, поросшая камышом и кустарниками, близлежащие строения и жилые дома были защищены от огня", - отметили в МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Zabratda 800 kvadrat metr ərazi yanıb

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