В одном из бакинских отелей мужчина вскрыл себе вены

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В одном из бакинских отелей 33-летний мужчина вскрыл себе вены.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в 4-звездочном отеле "Premier Expo", расположенном на улице Ага Нейматуллы.

В ванной комнате номера Намиг Алиев (1983 г.р.) пытался совершить суицид, вскрыв себе вены.

Потерявшего большое количество крови мужчину обнаружил обслуживающий персонал.

Н.Алиев был доставлен в городской клинический центр №1. Его состояние средней тяжести.

Выясняются причины совершения Н.Алиевым попытки суицида.