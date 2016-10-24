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    В одном из бакинских отелей мужчина вскрыл себе вены

    Инцидент произошел в отеле Premier Expo

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В одном из бакинских отелей 33-летний мужчина вскрыл себе вены.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в 4-звездочном отеле "Premier Expo", расположенном на улице Ага Нейматуллы.

    В ванной комнате номера Намиг Алиев (1983 г.р.) пытался совершить суицид, вскрыв себе вены.

    Потерявшего большое количество крови мужчину обнаружил обслуживающий персонал.

    Н.Алиев был доставлен в городской клинический центр №1. Его состояние средней тяжести.

    Выясняются причины совершения Н.Алиевым попытки суицида.   

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