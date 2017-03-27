Назван клуб, где был до смерти избит клиент - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Согласно полученной Report информации, инцидент, в результате которого был избит клиент, произошел в ночном клубе "DoReMi" на проспекте Бюльбюля, 39 F в Насиминском районе.

На данный момент ночной клуб приостановил деятельность. В связи с данным инцидентом в течение недели клуб не будет принимать заказы.

***12:21

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В одном из столичных клубов клиент был избит администратором, в результате чего он скончался.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в доме Рахиля Меликова, проживающего в жилом массиве "Гушчулуг" города Хырдалан, было обнаружено тело его друга Тельмана Мамедова с признаками насилия.

В ходе расследования выяснилось, что в одном из столичных клубов между Т. Мамедовым и администратором заведения, жителем Баку Фархадом Мусаевым произошел конфликт, в результате чего второй ударил Т. Мамедова кулаком. Было установлено, что упавший мужчина получил травму головы и, придя вместе с другом в его дом, скончался.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского РУП, Ф. Мусаев был задержан.