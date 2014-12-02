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    В одной из школ Баку возникла опасность, учащиеся эвакуированы

    В результате происшествия отравление газом получила 15-летняя школьница

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Школьники одной из столичных школ эвакуированы из-за распространения в помещении запаха газа. 

    Как сообщили Report в городской больнице №1, в результате происшествия отравление газом получила 15-летняя Нармин Мамедова, которую в тяжелом состоянии доставили в токсикологическое отделение больницы. Девочке оказали первую медицинскую помощь. Ее состояние оценивается как средней тяжести. 

    Отметим, что инцидент произошел в новом административном здании недавно снесенной школы №20, расположенном за больницей №5 в Наримановском районе.

    В связи с происшествием будет дана дополнительная информация.

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