В одной из школ Баку возникла опасность, учащиеся эвакуированы

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Школьники одной из столичных школ эвакуированы из-за распространения в помещении запаха газа.

Как сообщили Report в городской больнице №1, в результате происшествия отравление газом получила 15-летняя Нармин Мамедова, которую в тяжелом состоянии доставили в токсикологическое отделение больницы. Девочке оказали первую медицинскую помощь. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Отметим, что инцидент произошел в новом административном здании недавно снесенной школы №20, расположенном за больницей №5 в Наримановском районе.

В связи с происшествием будет дана дополнительная информация.