Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В одной из столичных больниц во время родов скончался младенец.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в родильном отделении Объединенной городской больницы №26 в поселке Мардакян Хазарского района.

По словам бабушки младенца Рафиги Асадовой 1960 г.р., 10 января ее невестка Самайя Алиева 1990 г.р. была помещена в родильное отделение Объединенной городской больницы №26. Во время родов малыш скончался. Причину смерти ребенка Р.Асадова связывает с халатностью врачей.

Как сообщили Report из больницы, рабочее время врачей родительного отделения завершилось.

В связи со случавшимся Р.Асадова обратилась в Хазарское РУП. По факту ведется расследование.