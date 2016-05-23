В одной из школ Баку произошел пожар - ДОПОЛНЕНО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Огтай Байрамов в заявлении Report прокомментировал информацию о взрыве в школе: "В школе никакого взрыва не было. Пожар произошел в корпусе, где проходят занятия для учеников начальных классов. В одной из комнат при входе в школу сгорела мебель. Причины пожара выясняются. Школьники были немедленно эвакуированы. Никто не пострадал".

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром в средней школе №95 имени Аяза Магеррамова, расположенной на улице Гачаг Неби в Хатаинском районе Баку, произошел пожар.

Об этом Report сообщили в школе.

Согласно информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания.

Все ученики эвакуированы. "Пока нет никакой информации о пострадавших", - сообщили в школе.

На место происшествия были привлечены сотрудники МЧС. Пожар потушен.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев сообщил Report, что утром поступил вызов в связи с пожаром: "На место происшествия была направлена бригада врачей".