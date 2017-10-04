Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В одной из квартир в Баку обнаружено тело женщины.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МЧС, в информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях, отмечалось, что в квартире на территории Наримановского района Баку один человек остался в квартире в беспомощном состоянии.

Прибывшие на место спасатели Службы спасения особого риска открыли дверь и обнаружили в квартире тело Алиевой Гюляр Гурбан гызы 1955 г.р. Тело передано по назначению.