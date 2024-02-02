В одной из квартир в Баку найден труп

Согласно информации, в службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Бинагадинском районе города Баку один человек оказался в квартире за закрытой дверью в беспомощном положении.

В одной из квартир в Баку обнаружено тело.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Бинагадинском районе города Баку один человек оказался в квартире за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были задействованы соответствующие спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В результате осуществленных мероприятий дверь была вскрыта и обнаруженное в квартире тело было передано по назначению.