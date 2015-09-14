​В один из районов столицы назначен новый начальник ГДП

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник отдела Государственной дорожной полиции Низаминского района города Баку.

Впредь этот пост будет занимать майор полиции Фирдоуси Юсубов, ранее занимавший должность заместителя командира полка в Главном управлении полиции города Баку.

Напомним, что до этого должность начальника отдела Государственной дорожной полиции Низаминского района города Баку занимал полковник-лейтенант полиции Фаик Гулиев. Освобожденный от занимаемой должности Ф.Гулиев назначен замначальника отдела поиска транспортных средств Главного управления государственной дорожной полиции.

Отметим, что Ф.Гулиев является братом замминистра внутренних дел, начальника Главного организационно-инспекционного управления, генерал-лейтенанта полиции Фазиля Гулиева.