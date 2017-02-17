В Одессе задержан азербайджанский криминальный авторитет

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Национальной полиции и оперативники Службы безопасности Украины в ходе совместной спецоперации задержали азербайджанского криминального авторитета, действовавшего на территории Одесской области, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Задержанный находился в розыске за совершение преступлений, связанных с оружием и наркотиками. Молодой уроженец Баку являлся ставленником в Одесской области "вора в законе" по прозвищу Гули, который сейчас отбывает наказание в одной из тюрем.

По словам представителя Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, авторитет пытался оказать сопротивление и угрожал оперативникам. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 5 лет лишения свободы.