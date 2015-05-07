​В Одессе скончался один из азербайджанцев, раненных болгарским стрелком

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Один из трех граждан Азербайдажана, которых расстрелял 21-летний болгарский студент в центре Одессы, скончался сегодня в городской больнице.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в ходе брифинга в Одесском кризисном центре в среду, 6 мая, сообщила спикер ГУ МВД Украины в Одесской области Алла Марченко.

Она также рассказала, что после инцидента болгарский стрелок пытался скрыться с места происшествия.

По словам спикера ГУМВД, в настоящее время стрелок задержан и находится под стражей в СИЗО. В отношении него заведено уголовное дело по ч.4 ст. 296 и ст. 115 УК Украины.

Напомним, что инцидент произошел в Одессе 1 мая на улице Львовской – возле общежития Одесского экологического университета. В тот день во время отмечания праздника между компанией болгарина и компанией пострадавших произошел конфликт. Парни решили разобраться в ситуации позже и договорились встретиться около 23.00 возле общежития экологического университета.

Гражданин Болгарии пришел на встречу с оружием и сразу же открыл по оппонентам стрельбу. В результате инцидента трое граждан Азербайджана с огнестрельными ранениями были госпитализированы в ближайшую больницу.