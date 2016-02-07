​В Одессе зарезали азербайджанца - ФОТО

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ В Одессе на Адмиральском проспекте хладнокровно зарезали человека. Убийство произошло вчера вечером. Здесь около 23 часов неподалеку от бара «Вымпел» неизвестные зарезали 32-летнего мужчину.

Как передает Report, об этом рассказали «Думской» в пресс-службе ГУНП.

Тело с двумя ножевыми ранениями в область груди нашли около дома номер 33а по Адмиральскому проспекту.

«Начато уголовное производство по статье 115 Уголовное кодекса. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению», — сообщили в пресс-службе полиции.

По данным свидетелей происшествия, случившееся больше напоминало хладнокровную расправу, чем спонтанный конфликт: парень выходил из бара, садился в свой «Мерседес», и тут на него напали трое человек. Они вытащили его из авто, стали избивать, а затем ударили ножом.

«Они не боялись, что их увидят, что кто-то остановит. Там и камеры есть везде»,- сообщил нам свидетель происшествия.

По данным «Думской», убитый — выходец из Азербайджана, но уже много лет являлся гражданином Украины.