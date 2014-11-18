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    В общежитии Бакинского Славянского университета произошло обрушение

    Пострадал один человек

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В здании общежития в Баку произошло обрушение. Об этом Report сообщили очевидцы инцидента.

    Так, на четвертом этаже здания общежития Бакинского Славянского университета, расположенного по адресу поселок Дарнагюль Бинагадинского района, улица Агасадыга Герайбейли, 31 провалился пол. В ходе инцидента один человек получил легкую травму. После оказания первой медицинской помощи в городской клинической больнице №1, он был выписан и ему назначили амбулаторное лечение.

    Соответствующие государственные органы проводят расследование по данному факту.

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