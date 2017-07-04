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    В общежитие в Гяндже произошла массовая драка, есть пострадавшие

    Во время драки пострадало три человека

    Гянджа. 4 июля. REPORT.AZ/ В одном из общежитий Гянджи произошла массовая драка.

    Как передает западное бюро Report, драка произошла на почве конфликта между детьми проживающих в общежитие семей. Во время драки между детьми родитель одного из них, Аббасов Мюслюм 1983 г.р. произнес нецензурное выражение. Другие родители поспорили с М.Аббасовым и избили его.

    Сообщается, что состояние госпитализированного пострадавшего тяжелое.

    Во время драки еще двое получили травмы, но не обратились в больницу.

    Факт расследуется.

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