В общественных местах выявлены и задержаны 5 активных больных коронавирусом

30 апреля сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, с соблюдением медицинских процедур вернули их домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.