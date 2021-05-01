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В общественных местах выявлены и задержаны 5 активных больных коронавирусом

В общественных местах выявлены и задержаны 5 активных больных коронавирусом 30 апреля сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.
Происшествия
1 мая 2021 г. 10:46
В общественных местах выявлены и задержаны 5 активных больных коронавирусом

30 апреля сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, с соблюдением медицинских процедур вернули их домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Daha 5 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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