В общественном месте выявлен и задержан больной коронавирусом

3 января на территории республики сотрудники полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

3 января на территории республики сотрудники полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

С задержанным гражданином была проведена профилактическая беседа о необходимости лечения коронавируса строго в домашних условиях, как и предписано врачами. С соблюдением медицинских процедур полицейские доставили пациента по адресу проживания, о чем были проинформированы соответствующие медструктуры.

В отношении двух других нарушителей карантина были возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).