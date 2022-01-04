О нас
Report Georgia
Аудио новости

В общественном месте выявлен и задержан больной коронавирусом

В общественном месте выявлен и задержан больной коронавирусом 3 января на территории республики сотрудники полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.
Происшествия
4 января 2022 г. 10:51
В общественном месте выявлен и задержан больной коронавирусом

3 января на территории республики сотрудники полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

С задержанным гражданином была проведена профилактическая беседа о необходимости лечения коронавируса строго в домашних условиях, как и предписано врачами. С соблюдением медицинских процедур полицейские доставили пациента по адресу проживания, о чем были проинформированы соответствующие медструктуры.

В отношении двух других нарушителей карантина были возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Koronavirus xəstəsi ictimai yerdə aşkar edilərək saxlanılıb

Самое важное

МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
ФотоМВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета
3 января 2022 г. 13:22
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
Задержан застреливший военнослужащих ГПС
3 января 2022 г. 10:09
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
2 января 2022 г. 21:06
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
2 января 2022 г. 20:45
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi