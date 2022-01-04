В общественном месте выявлен и задержан больной коронавирусом

3 января на территории республики сотрудники полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
С задержанным гражданином была проведена профилактическая беседа о необходимости лечения коронавируса строго в домашних условиях, как и предписано врачами. С соблюдением медицинских процедур полицейские доставили пациента по адресу проживания, о чем были проинформированы соответствующие медструктуры.
В отношении двух других нарушителей карантина были возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).