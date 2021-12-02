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В ноябре в Азербайджане от мин пострадали 8 человек, 1 погиб

В ноябре в Азербайджане от мин пострадали 8 человек, 1 погиб В ноябре 2021 года было зарегистрировано 7 случаев разрыва мин, в результате которых пострадали 8 человек, 1 погиб.
Происшествия
2 декабря 2021 г. 12:45
В ноябре в Азербайджане от мин пострадали 8 человек, 1 погиб

В ноябре 2021 года было зарегистрировано 7 случаев разрыва мин, в результате которых пострадали 8 человек, 1 погиб.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

По его словам, в результате инцидентов погиб один мирный житель, еще 8 человек получили ранения (сапер, пограничник, два военнослужащих Внутренних войск и 4 гражданских лица).

"В ноябре 2021 года в 6 случаях взорвались противопехотные мины, в 1 – противотанковая. Инциденты с минами произошли на территории Джебраильского, Агдамского, Геранбойского, Лачынского, Физулинского и Зангиланского районов", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке 1 killed, 8 injured in landmine explosions in Azerbaijan in November
Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycanda minaya düşən şəxslərin sayı açıqlanıb

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