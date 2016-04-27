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    Пожар в бакинской новостройке локализован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    На место происшествия привлечены 5 пожарных машин МЧС

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило официальную информацию о пожаре в Баку. 

    Как сообщили Report в министерстве, на территории Аг шехер в Хатаинском районе Баку произошел пожар, в результате которого сгорели пропитанные нефтяными остатками бытовые отходы. На место происшествия были привлечены пожарные машины МЧС. Пламя удалось локализовать.

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    В Баку в новостройке начался пожар. 

    Как сообщает Report, загорелись деревянные конструкции в фундаменте здания, строящегося в Аг шехер.

    На место происшествия привлечены 5 пожарных машин министерства по чрезвычайным ситуациям.  

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