Пожар в бакинской новостройке локализован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило официальную информацию о пожаре в Баку.
Как сообщили Report в министерстве, на территории Аг шехер в Хатаинском районе Баку произошел пожар, в результате которого сгорели пропитанные нефтяными остатками бытовые отходы. На место происшествия были привлечены пожарные машины МЧС. Пламя удалось локализовать.
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В Баку в новостройке начался пожар.
Как сообщает Report, загорелись деревянные конструкции в фундаменте здания, строящегося в Аг шехер.
На место происшествия привлечены 5 пожарных машин министерства по чрезвычайным ситуациям.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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