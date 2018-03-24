В Новосибирске молодой бизнесмен-азербайджанец найден мертвым в своем доме

Москва. 24 марта. REPORT.AZ/ В российском городе Новосибирск молодой бизнесмен азербайджанского происхождения найден мертвым в своем доме.

Как сообщает российское бюро Report, труп Горхмаза Гусейн оглу Исмайлова 1982 года рождения, который родом из Гянджи, был обнаружен дома соседями ранним утром 22 марта.

На теле не было обнаружено фактов насилия, однако близкие Г.Исмайлова сказали, что у покойного не было никаких проблем со здоровьем.

Отметим, что бизнесмен-азербайджанец был владельцем мебельных цехов в Новосибирске.