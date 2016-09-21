В Новханы в руках ребенка взорвался неизвестный предмет

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В результате взрыва неизвестного предмета в Новханы пострадал ребенок.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Случай произошел вчера в дачном массиве Новханы Абшеронского района.

Согласно информации, в результате взрыва неизвестного предмета, найденного проживающим на данной территории несовершеннолетним Зохрабом Гурбановым на свалке бытовых отходов, были ампутированы два пальца руки ребенка.

По факту ведется расследование.