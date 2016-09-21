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    В Новханы в руках ребенка взорвался неизвестный предмет

    Ампутированы два пальца его руки

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/  В результате взрыва неизвестного предмета в Новханы пострадал ребенок. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана. 

    Случай произошел вчера в дачном массиве Новханы Абшеронского района.

    Согласно информации, в результате взрыва неизвестного предмета, найденного проживающим на данной территории несовершеннолетним Зохрабом Гурбановым на свалке бытовых отходов, были ампутированы два пальца руки ребенка. 

    По факту ведется расследование. 

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