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    В Новгородской области арестован подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана

    Он признал вину частично

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Арестован подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана в Пестовском районе.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчину ударили ножом в деревне Пономарёво. Он сам на машине доехал до города и позвал на помощь, а затем скончался.

    Источник в правоохранительных органах рассказал, что неоднократно судимый 40-летний житель деревни отмечал поминки и договорился о привозе спиртного. А затем с гражданином Азербайджана у него произошёл конфликт из-за цены на это спиртное.

    Как сообщили в СУ по Новгородской области Следственного комитета РФ, он признал вину частично – заявил, что убивать человека не собирался.

    Идёт расследование уголовного дела.

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