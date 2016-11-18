В Новгородской области арестован подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Арестован подозреваемый в убийстве гражданина Азербайджана в Пестовском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчину ударили ножом в деревне Пономарёво. Он сам на машине доехал до города и позвал на помощь, а затем скончался.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что неоднократно судимый 40-летний житель деревни отмечал поминки и договорился о привозе спиртного. А затем с гражданином Азербайджана у него произошёл конфликт из-за цены на это спиртное.

Как сообщили в СУ по Новгородской области Следственного комитета РФ, он признал вину частично – заявил, что убивать человека не собирался.

Идёт расследование уголовного дела.