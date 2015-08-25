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    Пять азербайджанцев задержаны в Норильске с поддельными документами

    В отношении граждан Азербайджана возбуждены уголовные дела

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Пять граждан Азербайджана  с поддельными документами задержаны в августе в аэропорту города Норильска, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Отмечается, что азербайджанцы прилетели в Норильск  из Москвы. Авиапассажиры при проверке предъявили документы, которые  вызвали у полицейских подозрения. Экспертизы показали, что документы являются поддельными.

    За использование заведомо подложного поддельного документа в отношении граждан Азербайджана возбуждены уголовные дела. 

    Наказание предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест от трех до шести месяцев, сообщили в пресс-службе транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу. 

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