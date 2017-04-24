В ночном клубе в Баку произошла массовая драка, шестеро пострадали - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Шесть человек получили ранения в ходе массовой драки в ночном клубе в Баку. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Насиминском районе.

В клубе Elita, расположенном на проспекте Азадлыг, играли в настольную "Мафию". В это время 10 человек, личности которых пока не установлены, вошли в клуб и начали спорить с участниками игры. Спор вылился в массовую драку, в ходе которой пострадали работники клуба и несколько клиентов.

Ранения получили Мамедов Расим Гюльбала оглу 1957 г.р., Гасанов Акиф Рафиг оглу 1972 г.р., Ахмедова Лона Гулам гызы 1995 г.р., Агамамедов Ильгар Алекпер оглу 1985 г.р., Мамедов Орхан Джалал оглу 1989 г.р., Гарибали Вели Зейнулла оглу 1989 г.р. Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского РУП. Клуб Elita временно закрыт.

Отметим, что несколько лет назад в этом клубе также произошел вооруженный инцидент.

Подробности инцидента выясняются.