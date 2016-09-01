В Нижневартовска арестовали 150 кг запрещённой продукции из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана

Баку. 01 Сентября. REPORT.AZ/ С 18 по 29 августа специалистами регионального Управления Россельхознадзора в международном аэропорту Нижневартовска предотвращен ввоз 150 кг запрещенной подкарантинной продукции из Республики Азербайджан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Как передает Report, судя по всему, гости решили пережить в Югре продуктовую блокаду: в ручной клади и багаже пассажиры международных авиарейсов провозили орехи – 40 кг, сухофрукты – 30 кг, рис – 24 кг, фрукты – 30 кг, овощи – 25 кг, семена дикорастущих трав – 1 кг.

Вся продукция была изъята и уничтожена. С 2012 года Россельхознадзор Российской Федерации ввел временное ограничение на ввоз из Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики в Россию овощей, фруктов, сухофруктов, круп и иной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю.