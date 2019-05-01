​В Нигерии освободили похищенных сотрудников нефтяной компании

Два похищенных в Нигерии сотрудника нефтяной компании освобождены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.

Похищенные сотрудники нефтяной компании были освобождены во вторник рано утром. Представитель полиции добавил, что они были отправлены в больницу на лечение.

В свою очередь агентство Рейтер уточнило, что освобожденные являются сотрудниками нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC).

Напомним, что вооруженные люди 25 апреля похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC) и убили двух сопровождавших их полицейских в штате Риверс на юге Нигерии. Сотрудники компании возвращались из официальной поездки из соседнего штата Байелса.