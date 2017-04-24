На свадьбе в Голландии подрались азербайджанцы, ранен бывший телохранитель Сурета Гусейнова - ВИДЕО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Нидерландах свадьба азербайджанцев завершилась поножовщиной.

Как сообщает Report, между двумя азербайджанцами произошел спор на парковке возле ресторана в городе Вестервоорт, где проходила свадьба. В результате одному из азербайджанцев Поладу Мамедову было нанесено пять ножевых ранений.

Раненый на вертолете был направлен в госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция в настоящее время проводит расследование.

Подозреваемый был задержан.

Отметим, П.Мамедов был телохранителем бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.