На свадьбе в Голландии подрались азербайджанцы, ранен бывший телохранитель Сурета Гусейнова - ВИДЕО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Нидерландах свадьба азербайджанцев завершилась поножовщиной.
Как сообщает Report, между двумя азербайджанцами произошел спор на парковке возле ресторана в городе Вестервоорт, где проходила свадьба. В результате одному из азербайджанцев Поладу Мамедову было нанесено пять ножевых ранений.
Раненый на вертолете был направлен в госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция в настоящее время проводит расследование.
Подозреваемый был задержан.
Отметим, П.Мамедов был телохранителем бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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