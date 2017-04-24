 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На свадьбе в Голландии подрались азербайджанцы, ранен бывший телохранитель Сурета Гусейнова - ВИДЕО

    Раненый азербайджанец на вертолете был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Нидерландах свадьба азербайджанцев завершилась поножовщиной.

    Как сообщает Report, между двумя азербайджанцами произошел спор на парковке возле ресторана в городе Вестервоорт, где проходила свадьба. В результате одному из азербайджанцев Поладу Мамедову было нанесено пять ножевых ранений.

    Раненый на вертолете был направлен в госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция в настоящее время проводит расследование. 

    Подозреваемый был задержан.

    Отметим, П.Мамедов был телохранителем бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi