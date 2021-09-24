В НГДУ "Сиязаннефть" совершена кража

В Сиязанском районе совершена кража из Нефтегазодобывающего управления (НГДУ).

В Сиязанском районе совершена кража из Нефтегазодобывающего управления (НГДУ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Сиязанского района, был задержан ранее судимый житель района Г. Мурадов, подозреваемый в краже в период с 20 по 23 сентября с территории НГДУ "Сиязаннефть", расположенного в селе Гарабулаг, 2 980 метров металлических труб и 5 810 метров проводов на сумму более 21 тыс. манатов.