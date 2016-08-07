​В Невском районе зарезали азербайджанца

Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана зарезали в драке в Невском районе Петербурга. Ночная драка у дома №16 по улице Подвойского закончилась гибелью для выходца с Кавказа.

Как передает Report, сообщение об инциденте в Невском районе поступило в полицию в четвертом часу утра.

В ходе потасовки у кафе, начавшейся со словесного конфликта, один мужчина ранил другого ножом и убежал во дворы. Погибшим оказался 31-летний уроженец Азербайджана, на его теле криминалисты насчитали не менее трех ножевых ранений.

Работая по горячим следам, правоохранители установили, что подозреваемый живет в одном из домов на Искровском проспекте. Рано утром 41-летний ранее не судимый петербуржец был задержан. На допросе он заявил, что на него напали трое кавказцев и он был вынужден обороняться. Обстоятельства случившегося устанавливаются.