В несквозных повреждениях потерпевшего крушение самолета AZAL обнаружены сторонние объекты

В несквозных повреждениях обломков пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение вблизи Актау, были обнаружены посторонние объекты.

В несквозных повреждениях обломков пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение вблизи Актау, были обнаружены посторонние объекты.

Как передает Report , это отражено в предварительном отчете Минтранса Казахстана по результатам расследования авиапроисшествия.

Обнаруженные в несквозных повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета.

"Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз", - говорится в отчете.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.