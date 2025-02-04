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В несквозных повреждениях потерпевшего крушение самолета AZAL обнаружены сторонние объекты

В несквозных повреждениях потерпевшего крушение самолета AZAL обнаружены сторонние объекты В несквозных повреждениях обломков пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение вблизи Актау, были обнаружены посторонние объекты.
Происшествия
4 февраля 2025 г. 21:35
В несквозных повреждениях потерпевшего крушение самолета AZAL обнаружены сторонние объекты

В несквозных повреждениях обломков пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение вблизи Актау, были обнаружены посторонние объекты.

Как передает Report, это отражено в предварительном отчете Минтранса Казахстана по результатам расследования авиапроисшествия.

Обнаруженные в несквозных повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета.

"Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз", - говорится в отчете.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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Версия на английском языке ФотоForeign objects found in blind damages of AZAL's crashed plane
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsinin kor zədələrində hava gəmisinə məxsus olmayan kənar obyektlər aşkarlanıb

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