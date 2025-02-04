В несквозных повреждениях потерпевшего крушение самолета AZAL обнаружены сторонние объекты

В несквозных повреждениях обломков пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение вблизи Актау, были обнаружены посторонние объекты.
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Обнаруженные в несквозных повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их
"Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз", - говорится в отчете.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.