В некоторых селах Шабрана потушены пожары

Пожар в селе Зейве Шабранского района Азербайджана потушен.

Пожар в селе Зейве Шабранского района Азербайджана потушен.

Об этом командированному в Шабран сотруднику Report сообщил представитель главы исполнительной власти в селе Зейве Джавид Мамедов.

По его словам, пожар поразил около 100 гектаров лесных массивов и кустарников: "Дома не повреждены. Серьезный ущерб нанесен только лесной территории. Возгорания на этих территориях также были потушены прошлой ночью сотрудниками МЧС".

Дж.Мамедов отметил, что с прошлой ночи восстановлено электроснабжение села: "Сегодня же будет восстановлено газоснабжение".

Представитель главы исполнительной власти отметил, что также потушены пожары, возникшие в селах Пирабадил, Сумагава, Газма Зёхрамы.