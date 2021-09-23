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В Загатале и Балакяне возникли проблемы с газоснабжением, электричеством и водой

В Загатале и Балакяне возникли проблемы с газоснабжением, электричеством и водой "В связи с тем, что сегодня в результате продолжающихся дождей река Балакян, протекающая по территории района, вышла из берегов, возникла необходимость в эвакуации 25 семей (80 человек) из 118 семей (450 человек) в населенном пункте Салбан".
Происшествия
23 сентября 2021 г. 20:37
В Загатале и Балакяне возникли проблемы с газоснабжением, электричеством и водой

"В связи с тем, что сегодня в результате продолжающихся дождей река Балакян, протекающая по территории одноименного района, вышла из берегов, возникла необходимость в эвакуации 25 семей (80 человек) из 118 семей (450 человек) в населенном пункте Салбан".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Соответствующие силы Государственной противопожарной службы, войск гражданской обороны, Северо-Западного регионального центра, а также аварийно-спасательные силы Службы спасения особого риска, авиационные отряды принимают необходимые меры, ситуация находится под контролем.

Кроме того, в результате схода селевых потоков в ряде населенных пунктов Загатальского и Балакянского районов возникли проблемы с газоснабжением, электричеством и водой. Техника и личный состав МЧС и других соответствующих структур продолжают работы.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatala və Balakənin bəzi ərazilərində qaz, elektrik və su təchizatında problemlər yaranıb

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