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На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей

На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей В некоторых центральных улицах Баку ограничивается транспортное движение
Происшествия
31 декабря 2021 г. 17:22
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей

В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного мероприятия, посвященного 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году ограничено и изменено направление движения автомобилей в столице по дорогам, пересекающимся с площадью "Азнефть", Приморским бульваром - Проспектом нефтяников.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, ограничения продлятся до полного завершения мероприятий.

Движение автомобилей в указанном направлении будет регулироваться в основном с 14-го километра дороги Баку-Сальян по 3-й внешней кольцевой дороге с проездом через территорию Ясамальского района в соответствующем направлении, через "20-й участок" и прилегающие к нему территории, с проездом от круга "20-го участка" по нагорной трассе через поселок Бадамдар в направлении улицы Микаила Мушфига, проспекта Метбуат, а с поселка Байыл посредством улиц Теймура Эльчина или Мехти Гусейна.

В этих направлениях рекомендуется как можно реже использовать личные автомобили, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzindəki bəzi küçələrdə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub

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