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В Нефтчалинском районе задержан браконьер

В Нефтчалинском районе задержан браконьер Сотрудники Нефтчалинского линейного пункта Управления полиции на водном транспорте провели мероприятия по противодействию незаконной ловле рыбы с применением средств, наносящих серьезный вред экологии Азербайджана.
Происшествия
24 декабря 2023 г. 10:53
В Нефтчалинском районе задержан браконьер

Сотрудники Нефтчалинского линейного пункта Управления полиции на водном транспорте провели мероприятия по противодействию незаконной ловле рыбы с применением средств, наносящих серьезный вред экологии Азербайджана.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с этим правоохранителями был задержан житель села Енигышлаг Э.Мамедов, который осуществлял незаконную ловлю рыбы на участке реки Кура, протекающем по территории поселка Банкя.

Согласно информации, у вышеуказанного лица были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств различные виды охотничьих приспособлений, а также незаконно добытая им рыба.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

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