В Нефтчалинском районе задержан браконьер

Сотрудники Нефтчалинского линейного пункта Управления полиции на водном транспорте провели мероприятия по противодействию незаконной ловле рыбы с применением средств, наносящих серьезный вред экологии Азербайджана.

Сотрудники Нефтчалинского линейного пункта Управления полиции на водном транспорте провели мероприятия по противодействию незаконной ловле рыбы с применением средств, наносящих серьезный вред экологии Азербайджана.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с этим правоохранителями был задержан житель села Енигышлаг Э.Мамедов, который осуществлял незаконную ловлю рыбы на участке реки Кура, протекающем по территории поселка Банкя.

Согласно информации, у вышеуказанного лица были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств различные виды охотничьих приспособлений, а также незаконно добытая им рыба.

По факту ведется следствие.