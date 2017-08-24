Установлена личность найденного в озере в Нефтчалинском районе мужчины

Нефтчала. 24 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность найденного в Нефтчалинском районе тела мужчины.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате проведенных поисков со стороны правоохранительных органов удалось установить личность трупа.

Согласно сообщению, это житель района 60-летний Чингиз Ахмед оглу Ханкишиев.

Отметим, что сегодня утром в месте, известном как Гобу, в озере на территории города Нефтчала, было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли тело из воды и передали по назначению.

По факту начато расследование.