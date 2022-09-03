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В Нефтчале произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

В Нефтчале произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие В Нефтчалинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончалась 7-летняя девочка.
Происшествия
3 сентября 2022 г. 22:49
В Нефтчале произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

В Нефтчалинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончалась 7-летняя девочка.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на проходящем через село Ашагы Сурра участке трассы Сальян-Нефтчала.

Находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-2106" житель поселка Хыллы Ибрагим Ибрагимов потерял управление. В результате транспортное средство врезалось в стоящую на обочине "КИА", а затем протаранил придорожный магазин.

Пассажиры "ВАЗ-2106" - жители поселка Хыллы, 43-летняя Мадина Бабаева, 3-летняя Нармина Бабаева и 7-летняя Ляман Мамедова с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

Несмотря на усилия врачей, Л.Мамедова скончалась.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada avtomobil marketə çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

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