В Нефтчале произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие

В Нефтчалинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончалась 7-летняя девочка.

В Нефтчалинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончалась 7-летняя девочка.

Как передает аранское бюро Report , инцидент зафиксирован на проходящем через село Ашагы Сурра участке трассы Сальян-Нефтчала.

Находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-2106" житель поселка Хыллы Ибрагим Ибрагимов потерял управление. В результате транспортное средство врезалось в стоящую на обочине "КИА", а затем протаранил придорожный магазин.

Пассажиры "ВАЗ-2106" - жители поселка Хыллы, 43-летняя Мадина Бабаева, 3-летняя Нармина Бабаева и 7-летняя Ляман Мамедова с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

Несмотря на усилия врачей, Л.Мамедова скончалась.

По факту ведется расследование.