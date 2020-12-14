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В Нефтчале заведено уголовное дело на больного COVID-19 

В Нефтчале заведено уголовное дело на больного COVID-19  По делу продолжаются следственные мероприятия
Происшествия
14 декабря 2020 г. 09:56
В Нефтчале заведено уголовное дело на больного COVID-19 

Органы прокуратуры продолжают комплексные и последовательные меры по борьбе с различными нарушениями особого карантинного режима, объявленного в Азербайджане для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Нефтчалинского района.

Житель района Гасымов Эльшан Фарман оглу 1995 г.р., получивший положительный ответ на тест для выявления коронавируса, нарушил требования особого карантинного режима и незаконно покинул место жительства, создав реальную угрозу для распространения коронавирусной инфекции нового типа.

В прокуратуре Нефтчалинского района по факту заведено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и направлено на разбирательство в Нефтчалинский районный отдел полиции.

По делу продолжаются следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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