​В Нефтчале замдиректора школы совершил самосожжение

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Совершивший в Нефтчалинском районе самосожжение заместитель директора школы скончался в больнице.

Как сообщает Report, работающий заместителем директора по хозяйственной части в 4-ой полной средней школе города Нефтчала 63-летний Алик Мустафа оглу Новрузов был осмотрен приглашенными из Баку врачами и специалистами.

Как сообщил Report главврач Нефтчалинской районной центральной больницы Тельман Захидов, из-за тяжелого состояния больного доставить его в столичную больницу не удалось: "В больницу были приглашены врачи и специалисты Республиканского ожогового центра, которые обследовали Алика Новрузова. Лечение проводилось правильно. Просто состояние больного было слишком тяжелым, и по этой причине спасти его не удалось".

Отметим, что проживавший на улице М.А.Расулзаде города Нефтчала и работавший заместителем директора по хозяйственной части в 4-ой полной средней школе А.Новрузов совершил самосожжение в котельной учебного заведения. Узнавшие о суициде педагоги школы потушили пламя и прибывшая на место машина скорой медицинской помощи доставила А.Новрузова в Нефтчалинскую районную центральную больницу. Пострадавший получил термический тотальный ожог 4-ой степени. Предполагается, что причиной суицида отца 4-х девочек стал крупный долг.

По факту ведется расследование.