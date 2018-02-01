В Нефтчале задержаны лица, незаконно хранившие оружие - ФОТО

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Нефтчала. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Нефтчале у группы лиц были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся оружия.

Как передает Аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Нефтчалинского районного отделения полиции, житель поселка Хасанабад Агаев Чингиз Бахман оглы 1969 г. и житель села Кюргарабуджаг Мустафаев Абсалам Аваз оглы 1960 г. были задержаны в качестве подозреваемых.

Во время обыска в доме Чингиза Агаева, в комнате, где собраны предметы быта, на стене было обнаружено и изъято коричневое ружье с деревянным прикладом, похожее на ружье марки "ТОЗ" 1957 г. производства, калибра 5,6 мм.

Также из дома Абсалама Мустафаева было изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие марки "ТОЗ-8" 1957 г. производства.

По обоим фактам в Нефтчалинском районном отделении полиции ведется расследование.