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В Нефтчале задержаны культивирующие коноплю родственники

В Нефтчале задержаны культивирующие коноплю родственники Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и Нефтчалинского РУП провели успешную операцию по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся культивацией наркокосодержащих растений.
Происшествия
4 июня 2022 г. 09:38
В Нефтчале задержаны культивирующие коноплю родственники

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД и Нефтчалинского РУП провели успешную операцию по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся культивацией наркокосодержащих растений.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в районное отделение полиции поступила информация о культивации наркокосодержащих растений на берегу Куры в селе Арабгардашбейли.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан ранее судимый житель этого села Вугар Мамедов, занимающийся культивацией наркосодержащих растений. При осмотре территории были обнаружены 327 кустов конопли.

В ходе другой операции на территории села был задержан кузен В.Мамедова, ранее трижды судимый Саттар Мамедов, также занимающийся выращиванием наркосодержащих растений.

При осмотре его дрова были обнаружены 73 куста конопли. Задержанные признались в содеянном.

По фактам в Нефтчалинском РУП продолжаются следственные и оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada çətənə bitkiləri becərən qohumlar saxlanılıblar   

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