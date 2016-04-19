​В Нефтчале задержан подозреваемый в убийстве своего брата

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В селе Миргурбанлы Нефтчалинского района произошло убийство. Об этом сообщили Report в прокуратуре Нефтчалинского района.
По информации, 26-летний Алиев Дадаш Джафар оглу убил из охотничьего ружья своего брата Фарида, 1994 года рождения.
Преступление произошло на почве ссоры.
Д.Алиев задержан в качестве подозреваемого лица.
По данному факту прокуратурой Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.
News DepartmentАвтор новости
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