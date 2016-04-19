​В Нефтчале задержан подозреваемый в убийстве своего брата

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В селе Миргурбанлы Нефтчалинского района произошло убийство. Об этом сообщили Report в прокуратуре Нефтчалинского района.

По информации, 26-летний Алиев Дадаш Джафар оглу убил из охотничьего ружья своего брата Фарида, 1994 года рождения.

Преступление произошло на почве ссоры.

Д.Алиев задержан в качестве подозреваемого лица.

По данному факту прокуратурой Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.