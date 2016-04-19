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    ​В Нефтчале задержан подозреваемый в убийстве своего брата

    Преступление произошло на почве ссоры

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В селе Миргурбанлы Нефтчалинского района произошло убийство. Об этом сообщили Report в прокуратуре Нефтчалинского района. 

    По информации, 26-летний Алиев Дадаш Джафар оглу убил из охотничьего ружья своего брата Фарида, 1994 года рождения.

    Преступление произошло на почве ссоры.

    Д.Алиев задержан в качестве подозреваемого лица.

    По данному факту прокуратурой Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. 

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