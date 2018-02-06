В Нефтчале задержан совершивший кражу - ФОТО

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Нефтчала. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе задержан мужчина, укравший драгоценности.

Как передает аранское бюро Report, житель Нефтчалинского района Эльшан Муса оглу Дуньямалыев обратился в отделение полиции в связи с кражей из его дома неизвестным или неизвестными драгоценностей.

Расследование установило, что неизвестный или неизвестные с целью присвоения чужого имущества разбили окна в частном доме Э.Дуньямалыева в 7 квартале города Нефтчала и украли из стеклянной банки в спальной комнате драгоценности, нанеся владельцу дома ущерб в размере 3940 манатов.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что кражу совершил житель города Нефтчала Идрак Алитурба оглу Мамедов 1995 г.р. В ходе проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий И.Мамедов был задержан, украденные золотые изделия были изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту в Нефтчалинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.