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В Нефтчале водитель скончался за рулем

В Нефтчале водитель скончался за рулем

В Нефтчале водитель скончался за рулем.

Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через Нефтчалинский район отрезке магистральной дороги Алят-Астара. 

Направлявшийся в сторону Астары местный житель Джафаров Алиага Гаджибаба оглу 1952 г.р. скончался от сердечного приступа за рулем автомобиля марки "Mitsubishi". В результате ДТП автомобиль съехал на обочину дороги. Находившая в машине супруга А.Джафарова получила травмы. Тело передано в джалилабадский морг на обследование. 

По факту ведется расследование. 

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