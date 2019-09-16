В Нефтчале водитель скончался за рулем.

Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через Нефтчалинский район отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

Направлявшийся в сторону Астары местный житель Джафаров Алиага Гаджибаба оглу 1952 г.р. скончался от сердечного приступа за рулем автомобиля марки "Mitsubishi". В результате ДТП автомобиль съехал на обочину дороги. Находившая в машине супруга А.Джафарова получила травмы. Тело передано в джалилабадский морг на обследование.

По факту ведется расследование.