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    В Нефтчале во время массовой драки 3 человека получили ножевые ранения

    Инцидент произошел на территории села Холгарабуджаг.

    Нефтчала. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Нефтчале 3 человека получили ножевые раненые во время массовой драки.

    Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Холгарабуджаг.

    По предварительным данным, между жителями этого села и села Шорсулу Сальянского района завязалась драка. В результате этого 3 человека получили ножевые ранения и были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. Причины происшествия пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

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