В Нефтчале во время массовой драки 3 человека получили ножевые ранения

Нефтчала. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Нефтчале 3 человека получили ножевые раненые во время массовой драки.

Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Холгарабуджаг.

По предварительным данным, между жителями этого села и села Шорсулу Сальянского района завязалась драка. В результате этого 3 человека получили ножевые ранения и были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. Причины происшествия пока неизвестны.

По факту ведется расследование.