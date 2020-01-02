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В Нефтчале выехавший на встречную полосу Audi совершил ДТП

В Нефтчале выехавший на встречную полосу Audi совершил ДТП
© Report

В Нефтачле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке автодороги Сальян-Нефтчала, пролегающем по территории жилого массива Гаравелли Нефтчалинского района Азербайджана. Автомобиль марки Audi с госзнаком 90-LM-820 выехал на встречную полосу дорожного движения, чтобы совершить обгон трактора. В результате, легковушка столкнулась с автомобилем Mercedes (99-MS-267). От силы удара Mercedes отбросило на обочину дороги. Пострадавших во время аварии нет.

По факту ведется расследование.

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