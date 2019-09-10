В Нефтчале в пастуха ударила молния.

Как передаёт аранское бюро Report, несчастный случай произошёл в деревне Татармехле, Нефтчалинского района.

Молния ударила в работающего на пастбище, 1991-го года рождения Гяраева Вагифа Азер оглу. Согласно первоначальной информации, пастухов было 5 человек. Молния ударила прямо между ними, все пятеро упали на землю. Через пару минут четверо поднялись на ноги, однако В.Гяраев в тяжелом состоянии был доставлен в центральную районную больницу Нефтчалы, ему был оказана первая медицинская помощь, затем он был отправлен в реанимацию. Несмотря на усилия врачей потерпевший скончался.

В.Гяраев был из Шамахинского района.