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В Нефтчале в пастуха ударила молния

​В Нефтчале в пастуха ударила молния

В Нефтчале в пастуха ударила молния.

Как передаёт аранское бюро Report, несчастный случай произошёл в деревне Татармехле, Нефтчалинского района.

Молния ударила в работающего на пастбище, 1991-го года рождения Гяраева Вагифа Азер оглу. Согласно первоначальной информации, пастухов было 5 человек. Молния ударила прямо между ними, все пятеро упали на землю. Через пару минут четверо поднялись на ноги, однако В.Гяраев в тяжелом состоянии был доставлен в центральную районную больницу Нефтчалы, ему был оказана первая медицинская помощь, затем он был отправлен в реанимацию. Несмотря на усилия врачей потерпевший скончался.

В.Гяраев был из Шамахинского района.

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