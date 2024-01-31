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В Нефтчале в дельте Бала Куры обрушилась дамба

В Нефтчале в дельте Бала Куры обрушилась дамба В Нефтчалинском районе в дельте Бала Куры под давлением воды обрушилась часть дамбы.
Происшествия
31 января 2024 г. 16:02
В Нефтчале в дельте Бала Куры обрушилась дамба

В Нефтчалинском районе в дельте Бала Куры под давлением воды обрушилась часть дамбы.

Как сообщает аранское бюро Report, наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки повлияли на повышение уровня воды в Куре.

В результате дамба, возведенная в дельте Бала Куры, не выдержала напора воды. После обрушения дамбы наблюдается снижение уровня воды в Куре.

По мнению экспертов, если ситуация не изменится, есть вероятность смешения морской воды с речной водой в дельте Куры.

Как сообщили местному бюро Report в Управлении оросительных систем Нефтчалинского района, как только уровень воды в Бала Куре снизится, начнутся работы по возведению дамбы.

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Версия на английском языке ФотоDam collapses in Bala Kura delta in Azerbaijan's Neftchala
Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada Bala Kürün deltasında suaşıran bənd uçub, dəniz suyu Kür çayına qarışa bilər

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