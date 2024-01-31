В Нефтчале в дельте Бала Куры обрушилась дамба

В Нефтчалинском районе в дельте Бала Куры под давлением воды обрушилась часть дамбы.

В Нефтчалинском районе в дельте Бала Куры под давлением воды обрушилась часть дамбы.

Как сообщает аранское бюро Report, наблюдающиеся в последние дни интенсивные осадки повлияли на повышение уровня воды в Куре.

В результате дамба, возведенная в дельте Бала Куры, не выдержала напора воды. После обрушения дамбы наблюдается снижение уровня воды в Куре.

По мнению экспертов, если ситуация не изменится, есть вероятность смешения морской воды с речной водой в дельте Куры.

Как сообщили местному бюро Report в Управлении оросительных систем Нефтчалинского района, как только уровень воды в Бала Куре снизится, начнутся работы по возведению дамбы.