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    В Нефтчале украдены ювелирные изделия на 20 тыс. манатов - ФОТО

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе украдены ювелирные изделия на сумму 20 000 манатов.  

    Как сообщили Report из Ширванской городской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, обратившись 12 августа с заявлением в 12-ое районное отделение полиции, житель села Холгарагашлы Нефтчалинского района Видади Гусейнов заявил о краже из его дома ювелирных изделий на сумму 20 000 манатов. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции подозреваемые - житель Нефтчалы Мурад Алекперов и житель Сальянского района Нуруш Аманов были задержаны и доставлены в отделение полиции. 

    Во время допроса оба признались в содеянном. Украденные изделия были изъяты в качестве вещественного доказательства. 

    По факту в следственном отделе отделения полиции Нефтчалинского района ведется расследование. 

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