В Нефтчале украдены ювелирные изделия на 20 тыс. манатов - ФОТО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе украдены ювелирные изделия на сумму 20 000 манатов.

Как сообщили Report из Ширванской городской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, обратившись 12 августа с заявлением в 12-ое районное отделение полиции, житель села Холгарагашлы Нефтчалинского района Видади Гусейнов заявил о краже из его дома ювелирных изделий на сумму 20 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции подозреваемые - житель Нефтчалы Мурад Алекперов и житель Сальянского района Нуруш Аманов были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Во время допроса оба признались в содеянном. Украденные изделия были изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту в следственном отделе отделения полиции Нефтчалинского района ведется расследование.