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В Нефтчале три человека получили ножевые ранения 

В Нефтчале три человека получили ножевые ранения  В Нефтчалинском районе Азербайджана три человека получили ножевые ранения.
Происшествия
9 мая 2022 г. 10:20
В Нефтчале три человека получили ножевые ранения 

В Нефтчалинском районе Азербайджана три человека получили ножевые ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в поселке Хыллы.

Так, жители поселка - Садыгов Эмин Балоглан оглы, 1979 года рождения, Гасанли Гафар Гусейнага оглы, 1992 года рождения, и Ахмедли Руфат Иса оглы, 1992 года рождения, были госпитализированы в Центральную районную больницу Нефтчалы с колото-резаными ранами.

По предварительной информации, Э.Садыгов и Г.Гасанли получили ножевые ранения на улице, а Р.Ахмедли - дома, со стороны неизвестного лица.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Neftçalada 3 nəfər bıçaqlanıb 

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