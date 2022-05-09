В Нефтчале три человека получили ножевые ранения

В Нефтчалинском районе Азербайджана три человека получили ножевые ранения.

В Нефтчалинском районе Азербайджана три человека получили ножевые ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в поселке Хыллы.

Так, жители поселка - Садыгов Эмин Балоглан оглы, 1979 года рождения, Гасанли Гафар Гусейнага оглы, 1992 года рождения, и Ахмедли Руфат Иса оглы, 1992 года рождения, были госпитализированы в Центральную районную больницу Нефтчалы с колото-резаными ранами.

По предварительной информации, Э.Садыгов и Г.Гасанли получили ножевые ранения на улице, а Р.Ахмедли - дома, со стороны неизвестного лица.

По факту проводится расследование.