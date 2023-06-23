В Нефтчале столкнулись тепловоз и грузовик, есть погибший и раненый.
Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Газахбереси.
На нерегулируемом железнодорожном пути столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль. В результате ДТП житель Имишлинского района Фахреддинов Вюсал Рустам оглу (1995 г.р.) скончался на месте происшествия. Житель Сальянского района Ибадов Ибад Ингилаб оглу (1969 г.р.) получил ранения.
Пострадавший был доставлен в Нефтчалинскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.