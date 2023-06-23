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В Нефтчале столкнулись тепловоз и грузовик, есть погибший и раненый

В Нефтчале столкнулись тепловоз и грузовик, есть погибший и раненый В Нефтчале столкнулись тепловоз и грузовик, есть погибший и раненый.
Происшествия
23 июня 2023 г. 14:44
В Нефтчале столкнулись тепловоз и грузовик, есть погибший и раненый

В Нефтчале столкнулись тепловоз и грузовик, есть погибший и раненый.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Газахбереси.

На нерегулируемом железнодорожном пути столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль. В результате ДТП житель Имишлинского района Фахреддинов Вюсал Рустам оглу (1995 г.р.) скончался на месте происшествия. Житель Сальянского района Ибадов Ибад Ингилаб оглу (1969 г.р.) получил ранения.

Пострадавший был доставлен в Нефтчалинскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada teplovozla yük maşını toqquşub, ölən və xəsarət alan var - YENİLƏNİB

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